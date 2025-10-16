DJ GEVELOT S.A.: PRESS RELEASE HALF YEAR 2025 REPORT

Le Conseil d'Administration réuni le 16 octobre 2025 a arrêté les Comptes individuels ainsi que les Comptes consolidés du premier semestre 2025 établis selon les Normes Comptables Internationales IFRS. Rapport d'Activité Le Chiffre d'Affaires et les Résultats Consolidés du Groupe Gévelot du premier semestre 2025 comparés à ceux du premier semestre 2024, selon les Normes Comptables Internationales IFRS, sont les suivants. Année Comptes Consolidés 1er semestre 2025 1er semestre 2024 2024 En millions d'Euros Chiffre d'affaires 80,1 69,7 138,1 Résultat Opérationnel courant 3,5 4,5 2,7 Résultat Opérationnel 3,5 4,3 2,3 Résultat Financier -0,5 2,4 3,0 Résultat Courant avant impôts Entreprises intégrées 3,0 6,7 5,3 Impôts -0,7 -1,4 -1,5 Résultat net des entreprises intégrées 2,3 5,3 3,8 Quote-part Résultats Sociétés mises en équivalence -0,1 0,1 - 0,1 Résultat net de l'ensemble consolidé 2,2 5,2 3,8 Part revenant aux intérêts ne conférant pas le contrôle 0,2 0,3 0,5 Résultat revenant à l'Entreprise consolidante 1,9 4,9 3,3

Le Chiffre d'affaires consolidé du Groupe au premier semestre 2025 s'élève à 80,1 MEUR, affichant une augmentation de 14,9 % par rapport à la même période en 2024. À taux de change constants, cette augmentation aurait dû être de 17,5%.

Ce premier semestre a bénéficié de commandes prises en 2024 et facturées seulement en 2025, ainsi que d'une activité commerciale soutenue.

Tous les secteurs progressent, qu'il s'agisse de l'industrie, de l'hygiène ou du marché de l'énergie. En particulier, le continent américain se distingue par une croissance supérieure à la moyenne des autres territoires.

Le Résultat opérationnel courant consolidé du Groupe est positif à 3,5 MEUR, comparé à 4,5 MEUR à fin juin 2024. Il convient de noter que le résultat 2024 incluait 2,7 MEUR de redevances issues d'un contrat de licence arrivé à échéance en juin 2024 et non renouvelé. Hors cet effet ponctuel, le résultat opérationnel progresse de 1,7 MEUR, soit +94 %, grâce à un effet volume favorable et une bonne maîtrise des frais généraux.

La Marge brute, en pourcentage, recule cependant en raison de plusieurs éléments: certaines commandes à plus faible marge, des provisions pour dépréciation de stocks et des surcoûts liés à la sous-utilisation de capacités de production, notamment sur le site canadien actuellement en cours de restructuration.

De plus, le Résultat opérationnel recule également, de 4,3 MEUR à 3,5 MEUR sur la période.

Le Résultat financier est négatif, atteignant 0,5 MEUR, contre 2,4 MEUR positif au premier semestre 2024.

Cette évolution s'explique par des pertes de change significatives liées à l'activité commerciale et opérationnelle, en particulier d'environ 15% sur les devises Dollar américain (USD) et Tenge kazakh (KZT), et de 8% sur le Dollar canadien (CAD) et le Dollar australien (AUD).

La trésorerie de la holding reste investie de manière prudente et diversifiée, principalement en instruments à taux fixe et échéance de cinq ans environ, garantissant un rendement régulier des excédents disponibles à moyen terme. Cette stratégie continuera de soutenir les revenus financiers dans un contexte de stabilisation des taux, en forte baisse ces dernières années.

Compte tenu des éléments ci-dessus et après impôts, le Résultat net du premier semestre 2025 (Part du Groupe) est bénéficiaire de 1,9 MEUR contre un gain net de 4,9 MEUR au premier semestre 2024.

FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE

L'activité de la nouvelle filiale aux Emirats Arabes Unis (Sharjah) a commencé au début de l'année 2025.

PREVISIONS DU GROUPE POUR L'EXERCICE 2025

Secteur Pompes

Après un repli en 2024, le Groupe anticipe donc une reprise du chiffre d'affaires en 2025. Les indicateurs commerciaux sont positifs, avec un carnet de commandes supérieur à celui de 2024 et comparable, voire légèrement meilleur, à celui de 2023.

Ensemble du Groupe

Le Chiffre d'affaires de Gévelot SA, composé de produits locatifs et de prestations de service, devrait rester stable.

Le Chiffre d'affaires consolidé devrait progresser par rapport à l'exercice 2024.

Sauf éléments exceptionnels non connus à ce jour, le résultat net consolidé 2025 devrait rester bénéficiaire.

Dans un contexte international marqué par des incertitudes politiques et économiques, le Groupe Gévelot confirme sa volonté de poursuivre sa stratégie de développement, tout en renforçant ses actions pour limiter les risques pesant sur ses activités.

Le Groupe réaffirme sa détermination à accompagner durablement ses clients, partenaires et actionnaires, grâce à une gestion proactive et réactive face aux défis mondiaux.

Mise en œuvre de Programme de Rachat d'actions

Faisant usage de la Huitième Résolution adoptée par l'Assemblée Générale Mixte du 12 juin 2025, le Conseil d'Administration de Gévelot SA a décidé par sa délibération de ce jour, de mettre en œuvre le programme de rachat d'actions limité à 10 % du Capital (ce qui correspond à 75 207 actions) pour un coût financier maximum de 18 MEUR.

Ce programme sert tout objectif compatible avec les textes applicables en vigueur, notamment l'animation du marché ou la liquidité de l'action de la Société, l'acquisition d'actions aux fins de les conserver et le cas échéant les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d'opérations de croissance externe, l'annulation éventuelle des actions acquises sur décision du Conseil d'Administration en application de la Neuvième Résolution à caractère extraordinaire adoptée par l'Assemblée Générale Mixte du 12 juin 2025.

La validité de ce programme de rachat d'actions est fixée jusqu'au 12 décembre 2026.

