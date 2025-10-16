NetApp AFX mit Cisco-Nexus-Integration bildet die Grundlage für KI-Netzwerke in Unternehmen

NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, gab heute eine Zusammenarbeit mit Cisco bekannt, um eine bedeutende Weiterentwicklung der konvergenten Infrastruktur zu realisieren, die auf einer über 20-jährigen Zusammenarbeit basiert. Die neu eingeführte NetApp AFX-Architektur lässt sich nun mit Cisco-Nexus-Switches für die Konnektivität innerhalb von Clustern integrieren und wird in Kürze auf FlexPod AI ausgeweitet. Diese Integration setzt die gemeinsame Vision der Unternehmen fort, Kunden eine Unternehmenslösung für KI bereitzustellen.

NetApp AFX basiert auf einem disaggregierten NetApp ONTAP, dem branchenführenden Speicherbetriebssystem, auf das Zehntausende von Unternehmenskunden aus verschiedenen Branchen vertrauen, um Exabytes an Daten zu verwalten. Die Integration von Cisco-Nexus-400G-Switches bietet die extrem hohe Bandbreite, geringe Latenz und verlustfreie Vernetzung, die für die Skalierung von KI-Workloads unerlässlich sind. Dadurch wird sichergestellt, dass Kunden die Leistungsanforderungen moderner KI-Netzwerke erfüllen und gleichzeitig die Zuverlässigkeit und Einfachheit auf Unternehmensniveau beibehalten können.

"Die NetApp-Datenplattform ermöglicht es unseren Kunden, eine intelligente Dateninfrastruktur aufzubauen, die ihre Daten für anspruchsvolle Workloads wie KI vereinheitlicht", sagte Dallas Olson, Chief Commercial Officer bei NetApp. "Durch die Zusammenarbeit mit Cisco bietet NetApp eine einheitliche Lösung für KI-fähige Rechenzentren. Diese Zusammenarbeit kombiniert die fortschrittliche Speicherarchitektur von NetApp AFX mit KI-Netzwerken von Cisco und setzt damit einen neuen Standard für Leistung, Skalierbarkeit und Einfachheit in der KI-Infrastruktur von Unternehmen."

"Die Integration von Cisco-Nexus-Switches in die NetApp AFX-Architektur ist ein Beispiel für unser gemeinsames Engagement für KI-Innovationen", so Murali Gandluru, Vice President, Data Center Networking bei Cisco. "Unsere Kunden wünschen sich Einfachheit ohne Einbußen bei Leistung oder Sicherheit. Um die Herausforderungen unserer Kunden zu lösen, sind Cisco und strategische Partner wie NetApp gefragt. Gemeinsam werden wir die Branche voranbringen und eine neue Ära KI-gesteuerter Ergebnisse einläuten."

Diese Zusammenarbeit wird bald auf FlexPod AI ausgeweitet, wodurch eine flexible, sichere Full-Stack-Grundlage für Hybrid-Cloud- und KI-Workloads geschaffen wird. Durch die nahtlose Integration des disaggregierten All-Flash-Speichersystems NetApp AFX für Unternehmen, des Cisco Unified Computing System (UCS) und der Cisco-Nexus-Switching-Lösung für Rechenzentren können Kunden ihre Abläufe durch die zentralisierte Verwaltung mit Cisco Intersight vereinfachen. Durch die Kombination von NetApp-Speicher mit dem leistungsstarken Netzwerk von Cisco ermöglicht FlexPod AI Unternehmen, ihre Infrastruktur an die spezifischen Anforderungen ihrer KI-Workloads anzupassen und gleichzeitig die Sicherheit und Einfachheit zu bieten, die für eine beschleunigte Einführung von KI in Unternehmen erforderlich sind.

Auf der NetApp INSIGHT 2025 in Las Vegas vom 14. bis 16. Oktober wird NetApp in Vorträgen und Demos präsentieren, wie das Unternehmen den Wandel in verschiedenen Branchen vorantreibt. Verfolgen Sie die Keynote-Vorträge unter: https://www.netapp.com/insight/

Aussagen von NetApp zu noch nicht veröffentlichten Angeboten und Zukunftsplänen dienen ausschließlich zu Informationszwecken, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und sollten nicht als Grundlage für Kauf- oder andere Entscheidungen herangezogen werden. Solche Aussagen stellen keine Verpflichtung, Garantie oder Gewährleistung jeglicher Art seitens NetApp dar, einschließlich in Bezug auf Verfügbarkeit, Funktionalität, Preisgestaltung oder Zeitplan.

Weitere Ressourcen

FlexPod: Dateninfrastruktur und Speicherverwaltung

Cisco und NetApp unterstützen Unternehmensrechenzentren mit KI-Netzwerken und Speicher

Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Unternehmen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg des Unternehmensspeichers bis hin zum intelligenten Zeitalter, das von Daten und KI geprägt ist. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur und hilft Kunden dabei, Daten zu einem Katalysator für Innovation, Ausfallsicherheit und Wachstum zu machen.

Das Herzstück dieser Infrastruktur ist die NetApp-Datenplattform die einheitliche, intelligente Grundlage auf Unternehmensniveau, die Daten über alle Clouds, Workloads und Umgebungen hinweg verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten Leistungsfähigkeit von NetApp ONTAP, unserer führenden Datenmanagement-Software und unserem Betriebssystem, und erweitert durch Automatisierung durch die AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Ausfallsicherheit und Intelligenz in großem Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform ist von Grund auf disaggregiert und trennt Speicher, Dienste und Steuerung, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Lock-in innovativ sein können. Als einzige Enterprise-Speicherplattform, die nativ in die weltweit größten Clouds eingebettet ist, gibt sie Unternehmen die Freiheit, jede Workload überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, um Bedrohungen abzuwehren, bereit, um KI zu unterstützen, und bereit, um den nächsten Durchbruch voranzutreiben. Deshalb vertrauen die zukunftsorientiertesten Unternehmen der Welt auf NetApp, um Intelligenz in Vorteile umzuwandeln.

Mehr erfahren Sie unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf X, LinkedIn, Facebook und Instagram.

NETAPP, das NETAPP-Logo und die unter www.netapp.com/TM genannten Produktnamen sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251014512710/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Investorenkontakt:

Kris Newton

NetApp

kris.newton@netapp.com