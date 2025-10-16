London - Der Goldpreis springt weiter ungebremst von einem Rekordhoch zum nächsten: Am Donnerstag stieg die Notierung bis auf knapp 4.312 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm). Das Edelmetall hat damit den vierten Handelstag in Folge einen Höchstwert erreicht. Mittlerweile konnte der Goldpreis im Verlauf der vergangenen 14 Handelstage an 10 Tagen eine Rekordmarke knacken. Mittlerweile konnte der Goldpreis im Verlauf der vergangenen 14 Handelstage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
