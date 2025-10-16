DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,8% auf 24.072 Pkt - Conti nach vorläufigen Zahlen fest

DOW JONES--Kursverluste der US-Börsen haben die Aktien im nachbörslichen Handel am Donnerstag nach unten gezogen.

Nach der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen zum dritten Quartal stieg die Conti-Aktie nachbörslich um fast 3 Prozent. EBIT-Marge und Cashflow hatten auf bereinigter Basis die Erwartungen deutlich übertroffen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 24.272 24.072 -0,8% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

October 16, 2025 16:26 ET (20:26 GMT)

