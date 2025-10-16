Neue natürliche Sprachschnittstelle unterstützt Kunden bei der Analyse von Beständen, Performance und Allokation innerhalb von Sekunden

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler elektronischer Broker, hat heute die Einführung von Ask IBKR bekannt gegeben, einem KI-gestützten Tool, das durch Abfragen in natürlicher Sprache sofortige Einblicke in das Portfolio liefert.

"Mit Ask IBKR bieten wir Anlegern eine auf natürlicher Sprache basierende Möglichkeit, mit ihren Portfoliodaten zu interagieren", erklärte Milan Galik, Chief Executive Officer bei Interactive Brokers. "Anstatt durch verschiedene Bildschirme zu navigieren, können Kunden einfach fragen: "In welchem Sektor bin ich im Vergleich zum S&P 500 untergewichtet?" und erhalten sofort eine visualisierte Antwort."

Die Anfragekategorien umfassen:

Portfoliokennzahlen Vergleichen Sie die Performance mit Benchmarks, ermitteln Sie Bewertungsänderungen im Zeitverlauf und heben Sie Perioden mit Outperformance oder Underperformance hervor

Vergleichen Sie die Performance mit Benchmarks, ermitteln Sie Bewertungsänderungen im Zeitverlauf und heben Sie Perioden mit Outperformance oder Underperformance hervor Allokationsanalyse: Analysieren Sie das Sektorengagement, vergleichen Sie die Renditen verschiedener Anlageklassen und bewerten Sie die Performance nach Instrumententyp

Erkundung der Bestände: Identifizieren Sie Spitzenpositionen, überprüfen Sie geografische Allokationen und lokalisieren Sie dividendenzahlende Wertpapiere

Aktivitätsüberwachung: Überprüfen Sie die Handelshistorie, überwachen Sie Zinsen und Gebühren und analysieren Sie die Ein- und Auszahlungen

Ask IBKR, ursprünglich eine Chatbot-Erweiterung von PortfolioAnalyst, der umfassenden und kostenlosen Portfoliomanagement-Lösung von Interactive Brokers, wird seine Funktionen auf neue Bereiche wie Fundamentaldaten, Abrechnungen und Berichte, Kapitalmaßnahmen, Steuerlot-Details und mehr ausweiten. Das Ziel besteht darin, dass Nutzer intuitiver und natürlicher auf die umfangreichen Daten von IBKR zugreifen können und gleichzeitig Zeit sparen, die sie sonst mit der Suche in Bildschirmen verbringen würden.

Obwohl Ask IBKR auf KI basiert, werden proprietäre Techniken eingesetzt, um die Unsicherheiten zu vermeiden, die häufig mit generativen KI-Anwendungen verbunden sind. Zu den zusätzlichen Funktionen gehört die intelligente Fragenvervollständigung, die während der Eingabe relevante Suchanfragen vorschlägt. Über Dropdown-Menüs können Kunden auch Parameter wie Benchmarks, Zeitrahmen und Konten auswählen.

"Ask IBKR" steht derzeit Privatkunden im Kundenportal, Finanzberatern im Beraterportal und allen Kunden auf IBKR Desktop zur Verfügung. Weitere Plattformen werden in den kommenden Monaten integriert.

Die am besten informierten Anleger wählen Interactive Brokers

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR ist ein Mitglied des S&P 500. Die verbundenen Unternehmen bieten Kunden weltweit rund um die Uhr automatisierte Handelsausführung und Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen, Devisen und Terminkontrakten auf über 160 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige einheitliche Plattform an. Wir bedienen Einzelanleger, Hedge-Fonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vier Jahrzehnte währenden Konzentration auf Technologie und Automatisierung können wir unseren Kunden eine einzigartig ausgeklügelte Plattform zur Verwaltung ihrer Anlageportfolios bieten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, Handels-, Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte zu niedrigen oder gar keinen Kosten zur Verfügung zu stellen und sie so in die Lage zu versetzen, hervorragende Renditen zu erzielen. Interactive Brokers hat sich kontinuierlich Anerkennung als Top-Broker erworben und zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen von angesehenen Branchenquellen wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen anderen erhalten.

