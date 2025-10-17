Nachdem es mit Rüstungsaktien wie etwa Rheinmetall, Hensoldt oder Renk im laufenden Jahr immer weiter nach oben ging, befinden sie sich aktuell in einer Korrekturphase. Die wichtige Frage, die sich nun natürlich die Marktteilnehmer stellen, lautet nun: Ist die Rally vorbei oder holen die Aktien nur kurz Luft?Grundsätzlich muss leider natürlich festgehalten werden, dass die aktuelle Weltlage es für die meisten Staaten gar nicht zulässt, bei der Rüstung größere Kürzungen vorzunehmen. Daher dürfte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär