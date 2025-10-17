Mit kryptografischen Signaturen, klar definierten Agenten-Identitäten und interoperablen Schnittstellen will Visa den Zahlungsverkehr zwischen KI-Agenten und Handel sicher gestalten. Das Trusted Agent Protocol könnte zu einem zentralen Element künftiger Payment-Architekturen werden. Dieser Tage sorgen immer wieder die großen Player im E-Commerce für Schlagzeilen, indem sie Innovationen rund um Agentic Commerce ankündigen. Kreditkartenanbieter Visa ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n