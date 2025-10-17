Die Anteilscheine von BASF konnten zuletzt wieder etwas Boden gut machen und damit zumindest die Marke von 42 Euro verteidigen. Das war wichtig, denn ansonsten hätte sich das Chartbild des Chemieriesen weiter eingetrübt. Rückenwind erhalten die DAX-Titel dabei immer wieder auch von positiven Analystenkommentaren, in denen der jüngste Deal gelobt wird. So wurde nun bereits von vielen Experten darauf hingewiesen, dass BASF beim Verkauf von 60 Prozent der Coatings-Sparte einen sehr guten Preis herausgehandelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
