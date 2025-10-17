T-Shirts für 5 Franken, doppelwandige Edelstahl-Saucières für 9.95 oder 12 Baumwoll-Küchentücher für 12 Franken - wer kennt sie nicht? Die Anzeigen von Temu, die immer wieder für mehr oder weniger brauchbare Gegenstände und Accessoires werben, die eines vereint: Sie sind absurd billig. Meine erste Assoziation zu Temu ist denn auch: Maximal preisgünstige Produkte, die durch den Paketstau die internationalen Lieferketten verstopfen. Diesem Image will ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab