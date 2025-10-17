DJ Trump verkündet Kosten von 150 Dollar für Gewichtssenker Ozempic

Von Natalie Andrews

DOW JONES--Die Kosten für "das Fettabbau-Medikament" Ozempic könnten nach Aussage von US-Präsident Donald Trump 150 Dollar betragen - oder "viel weniger" als die derzeitigen Kosten, wie Trump im Oval Office sagte. Daraufhin sagte Mehmet Oz, Administrator der Centers for Medicare & Medicaid Services, die Kosten für diese Medikamente seien noch nicht ausgehandelt worden. Die US-Regierung verhandelt mit mehreren Pharmakonzernen über die Preise von Medikamenten und hat bereits Vereinbarungen mit Pfizer und Astrazeneca getroffen.

"Aber das wird es", sagte dann Trump und Oz erwiderte: "Der Präsident wird mit dem Ergebnis zufrieden sein, und solange er das nicht ist, werden wir die Verhandlungen nicht abschließen." Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk, der Ozempic herstellt, fiel nachbörslich in New York um etwa 3,5 Prozent.

