Seit Jahren steht sie bei Volkswagen und Porsche in der Kritik, 2026 wird sie wohl endgültig enden: Oliver Blumes Rolle als Doppel-CEO. Wie Blume jüngst in einem Interview betonte, sei die Rolle "nicht auf die Ewigkeit angelegt". Insidern zufolge wird der Manager sein Amt bei Porsche kommendes Jahr niederlegen, auch sein Nachfolger steht schon fest.Laut übereinstimmenden Medienberichten wird Oliver Blume den Vorstandsvorsitz bei Porsche 2026 abgeben und sich künftig voll auf seine Aufgaben als Volkswagen-Chef ...Den vollständigen Artikel lesen ...
