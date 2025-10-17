The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) beging heute den sechzigsten Jahrestag seines Manufacturing Fulfillment Campus in Oevel, Belgien. Seit seiner Inbetriebnahme im Jahr 1965 hat sich der Oevel Campus zu einem hochmodernen Hub für Fertigung, Auftragsabwicklung und Biotechnologie entwickelt. Heute ist Oevel ein unverzichtbares Glied der globalen Wertschöpfungskette des Unternehmens und zählt zu dessen größten Produktionsstätten nach Volumen. Jedes Jahr werden hier mehr als hundert Millionen hochwertige Schönheitsprodukte hergestellt, die in über hundert Länder verschickt werden.

"Vor fast sechzig Jahren legten meine Großeltern Estée und Joseph Lauder hier in Oevel den Grundstein für unsere erste Fabrik, die zu einem zentralen Standort unserer weltweiten Geschäftstätigkeit werden sollte", berichtet William P. Lauder, Chairman des Board of Directors von The Estée Lauder Companies. "Seit diesen Anfängen ist unser Campus in Oevel zu einer lebendigen Community und einem unserer modernsten Zentren für Fertigung und Innovation geworden. Er verkörpert den visionären Geist meiner Großmutter Estée Lauder und steht für all das, was uns als Unternehmen ausmacht. Dieser Jahrestag ist eine Feier für unsere Mitarbeiter, aber auch eine Würdigung der langjährigen Partnerschaften, die das Wirken von The Estée Lauder Companies in Europa geprägt haben."

An der Feier nahmen Hunderte von Beschäftigten des Oevel Campus, Verantwortliche der belgischen Regierung, Medienschaffende und Führungskräfte aus allen Bereichen von The Estée Lauder Companies teil, um einen gemeinsamen Tag des Rückblicks und der Anerkennung zu verbringen. Die Gäste erkundeten eine Ausstellung zum Kulturerbe, besichtigten die Produktionsanlagen und enthüllten ein Wandbild aus Anlass des 60-jährigen Jubiläums.

"Die Evolution unseres Oevel Campus spiegelt eindrucksvoll wider, wie The Estée Lauder Companies sein Erbe würdigt und zugleich mutig in die Zukunft blickt", betont Stéphane de La Faverie, President und Chief Executive Officer. "Als einer unserer fortschrittlichsten und nachhaltigsten Produktionsstätten ist unser Campus hier ein Musterbeispiel dafür, wie wir Schönheit durch Innovation, Qualität und Verantwortungsbewusstsein neu definieren getrieben von der Leidenschaft und Expertise unserer Belegschaft."

"Der Standort von The Estée Lauder Companies in Belgien ist zu einer weltweiten Referenz in Sachen Innovation, Nachhaltigkeit und Schönheit geworden", so Matthias van Diepenaele, President of Flanders. "Flandern ist stolz auf diese langjährige Partnerschaft, die einen erheblichen Mehrwert schafft und dabei das Vertrauen in unsere Mitarbeitenden, unser Know-how und unsere Zukunft untermauert. Wir gratulieren dem Unternehmen, seiner Belegschaft und der Familie Lauder."

Der Wandel des Oevel Campus im Verlauf von sechs Jahrzehnten zeugt von den strategischen Investitionen der Estée Lauder Companies in Technologie, Nachhaltigkeit und Talente. Heute umfasst der Campus mehr als 100.000 Quadratmeter und mehrere Gebäude. Gegenüber seiner ursprünglichen Größe ist er um das Fünffache gewachsen. Zum Standort gehört nun auch ein hochmodernes BioTech-Zentrum im nahe gelegenen Olen, wo Wissenschaftler mithilfe von Fermentation und Biotechnologie biobasierte Rohstoffe herstellen und damit das Bekenntnis von The Estée Lauder Companies zu Nachhaltigkeit und Innovation bekräftigen. Aus der ursprünglichen "Lauder Blue Plant" in Anlehnung an die damals verwendete Verpackung hat sich der Oevel Campus zu einem zukunftsweisenden Campus entwickelt, der mehr als zwanzig Marken unterstützt. Unter Einsatz modernster Technologien und integrierter KI erlaubt die Anlage schnelle Markteinführungen und personalisierte Fertigung.

Im Rahmen der Regionalisierungsstrategie der Wertschöpfungskette von The Estée Lauder Companies werden etwa 70 der in Europa abgesetzten Produkte in der Region hergestellt, wodurch der Bedarf an Langstreckentransporten reduziert und die Wirtschaft vor Ort gestärkt wird. Das Wachstum und die Transformation des Oevel Campus sind beispielhaft für den Fokus von ELC auf betriebliche Exzellenz, transformative Innovation und sein langfristiges Engagement für Belgien und Europa.

