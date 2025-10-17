Datum der Anmeldung:
10.10.2025
Aktenzeichen:
B5-88/25
Unternehmen:
Nimbus / Eknäs Industristad / 3M Precision Grinding / PG & F Superabrasives / Winterthur Technology (taicang) / 3M Company (Anteils- und Kontrollerwerb, Vermögenserwerb)
Produktmärkte:
Herstellung von gebundenen Präzisonsschleifprodukten und Schleiffinishingprodukten für stationäre Schleifmaschinen
