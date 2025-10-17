Die UBS hat das Kursziel für die ASML-Aktie von 940 auf 1.000 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Der Ausblick des Chipausrüsters auf das Jahr 2026 signalisiere eine stärkere Geschäftsdynamik, so Analyst Francois-Xavier Bouvignies. Noch wichtiger: Die Einführung einer neuen Schlüsseltechnologie, die die Grundlage für die Herstellung der nächsten Chipgeneration bildet, dürfte aus seiner Sicht weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.Den vollständigen Artikel lesen ...
