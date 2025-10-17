DJ Prosus nimmt Lieferando-Mutter Just Eat am 17. November von der Börse
DOW JONES--Prosus hat in einer Nachfrist noch weitere Anteile an dem Lieferkonzern Just Eat Takeaway eingesammelt. Wie der Investor mitteilte, hält er nun 98,19 Prozent an dem niederländischen Lieferando-Mutterkonzern. Prosus kündigte an, Just Eat Takeaway am 17. November von der Börse zu nehmen. Anfang Oktober hatte Prosus eine Beteiligung von 90,1 Prozent gemeldet.
October 17, 2025
