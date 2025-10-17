Exabyte-fähige AFX-Systeme mit disaggregiertem Speicher und KI-Daten-Engine auf Basis von NVIDIA setzen KI-Strategie um

NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, hat heute visionäre neue Produkte vorgestellt, die seine unternehmensgerechte Datenplattform für KI-Innovationen stärken. Mit dem Übergang der KI-Ära von ersten Pilotprojekten zu unternehmenskritischen, agentenbasierten Anwendungen liefert KI-fähige Daten auf moderner, unternehmensgerechter Dateninfrastruktur die Ergebnisse, die für KI-getriebene Unternehmen erforderlich sind.

Das neue NetApp AFX trennt Leistung und Kapazität durch ein disaggregiertes NetApp ONTAP, das auf dem neuen Speichersystem NetApp AFX 1K läuft. NetApp AI Data Engine ist eine sichere, einheitliche Erweiterung von ONTAP, integriert in das NVIDIA-AI-Datenplattform-Referenzdesign, welches Unternehmen dabei unterstützt, die gesamte KI-Datenpipeline zu vereinfachen und abzusichern verwaltet über eine einzige, einheitliche Steuerungsebene. Zusammen vereinen diese Funktionen Hochleistungsspeicherung und intelligente Datenservices in einem einzigen, sicheren und skalierbaren Angebot, das die KI-gestützte Generierung (RAG) und Inferenz in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen beschleunigt. Kunden können auf diese Produkte entweder durch direkten Kauf oder über ein Abonnement von NetApp Keystone STaaS zugreifen. Mit NetApp AFX und NetApp AI Data Engine stellt die NetApp-Datenplattform sicher, dass alle relevanten Daten sofort für KI bereitstehen.

"Mit den neuen NetApp-AFX-Systemen haben Kunden nun eine vertrauenswürdige und bewährte Lösung für On-Premises-Unternehmensspeicher auf Basis einer umfassenden Datenplattform, um KI-Innovationen schnell voranzutreiben", sagte Syam Nair, Produktvorstand bei NetApp. "NetApp AI Data Engine ermöglicht Kunden, ihr gesamtes Datenvermögen über hybride Multi-Cloud-Umgebungen nahtlos zu verbinden und eine einheitliche Datenbasis zu schaffen. Unternehmen können ihre KI-Datenpipelines erheblich beschleunigen, indem sie mehrere Schritte der Datenaufbereitung und -verwaltung in die integrierte NetApp AI Data Engine überführen, die mit NVIDIA-Beschleunigung und NVIDIA AI Enterprise-Software ausgestattet ist, einschließlich semantischer Suche, Datenvektorisierung und Daten-Guidelines. Die Kombination von NetApp AFX mit AI Data Engine liefert die unternehmerische Belastbarkeit und Leistung, die über Jahrzehnte von NetApp ONTAP aufgebaut und bewährt wurde, nun in einer disaggregierten Speicherarchitektur, und alles auf dem sichersten Speicher der Welt."

Neue Funktionen zur Beschleunigung moderner KI-Arbeitslasten, darunter:

NetApp AFX : NetApp AFX ist ein unternehmensgerechtes, disaggregiertes All-Flash-Speichersystem, entwickelt für anspruchsvolle KI-Workloads. NetApp AFX bildet eine leistungsstarke Datenbasis für KI-Anwendungen. Es ist ein zertifizierter Speicher für NVIDIA DGX SuperPOD Supercomputing und basiert auf NetApp ONTAP, dem führenden Speicherbetriebssystem, das von Zehntausenden Unternehmenskunden in verschiedenen Branchen für die Verwaltung von Exabyte-Daten genutzt wird. AFX bietet dasselbe robuste Datenmanagement und die integrierte Cyber-Resilienz, für die NetApp bekannt ist, sowie sichere Mandantenfähigkeit und nahtlose Integration in On-Premises- sowie Cloud-Umgebungen. AFX ist für lineares Skalieren der Leistung bis zu 128 Knoten ausgelegt, mit Terabytes pro Sekunde Bandbreite, Exabyte-Kapazität und unabhängiger Skalierung von Leistung und Kapazität. Optionale DX50-Datenknoten ermöglichen eine globale Metadaten-Engine für einen Echtzeit-Katalog der Unternehmensdaten und nutzen NVIDIA-beschleunigtes Computing.

"Unternehmen suchen nach einer vertrauenswürdigen, leistungsfähigen Datenbasis, um massive Informationsmengen in echte Erkenntnisse zu verwandeln, die ihre KI-Reise vorantreiben", sagte Justin Boitano, Vice President, Enterprise AI Products bei NVIDIA. "Die Datenplattform von NetApp hat sich durch die Integration von NVIDIA-beschleunigtem Computing und Software, einschließlich führender KI-Modelle, zu einer KI-nativen Speicherplattform entwickelt. Mit dieser Plattform können Organisationen riesige Mengen unstrukturierter Daten im gesamten Unternehmen indexieren und durchsuchen, um Innovationen voranzutreiben und wirklich einen Einfluss aufs Geschäft zu erzielen."

"Die heutigen Lösungen von NetApp zeigen, wie ambitionierte Visionen für das Datenmanagement in der KI schnell umgesetzt werden", sagte Michael Leone, Praxisleiter und leitender Analyst bei Omdia. "Die Art und Weise, wie NetApp Lösungen Intelligenz in Unternehmensdaten bringen, zeigt ein tiefes Verständnis der realen Herausforderungen von Kunden und wie man diese angeht. Durch die unabhängige Skalierung von Leistung und Kapazitätsmanagement zu den robusten Datenmanagementfunktionen in ONTAP, die seit langem NetApps Ruf prägen, können Unternehmen vertrauensvoll in KI-Projekte investieren, die schnell Wert für das Geschäft liefern."

Um mehr über dieses Update und weitere Informationen zum NetApp-Portfolio zu erhalten, besuchen Sie bitte: https://www.netapp.com/product-updates

Auf der NetApp INSIGHT 2025 in Las Vegas, vom 14. bis 16. Oktober, wird NetApp Sitzungen und Demos präsentieren, die zeigen, wie das Unternehmen Transformationen in Branchen vorantreibt. Schalten Sie sich hier zu den Keynotes: https://www.netapp.com/insight/

Aussagen von NetApp über unveröffentlichte Angebote und zukünftige Pläne dienen ausschließlich Informationszwecken, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und dürfen nicht als Grundlage für Kaufentscheidungen oder andere Entscheidungen herangezogen werden. Solche Aussagen stellen keine Verpflichtung, Garantie, Zusicherung oder Gewährleistung jeglicher Art von NetApp dar, einschließlich hinsichtlich Verfügbarkeit, Funktionalität, Preisgestaltung oder Zeitpunkt.

