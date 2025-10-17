Das Münchner Traditionshaus hält die Stellung. Ludwig Beck (DE0005199905) konnte in den ersten neun Monaten den Umsatz um 1,9 Prozent auf 61,4 Millionen Euro steigern. Das klingt bescheiden, ist aber angesichts der Rahmenbedingungen durchaus respektabel. Denn die Verbraucherstimmung bleibt volatil, und ausgerechnet am Marienplatz erschwerten massive Bauarbeiten im öffentlichen Nahverkehr die Erreichbarkeit des Hauses. September rettet das Quartal: Das dritte Quartal profitierte von zwei Faktoren. Zum einen sorgten früh einsetzende kühle Temperaturen für gute Nachfrage nach Herbst- und Winterware. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
