EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026
Ort: https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/finanzpublikationen/geschaeftsberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026
Ort: https://kaufhaus.ludwigbeck.de/en/company/investor-relations/financial-publications/annual-reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.07.2026
Ort: https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/finanzpublikationen/zwischenberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.07.2026
Ort: https://kaufhaus.ludwigbeck.de/en/company/investor-relations/financial-publications/quarterly-reports
Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG
Marienplatz 11
80331 München
Deutschland
www.ludwigbeck.de
