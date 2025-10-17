Unterföhring (ots) -Show-Time! Schauspielerin Karoline Herfurth, Entertainer Olli Dittrich und Musiker Olli Schulz - ein erfahrener WSMDS-Gast - fordern Joko Winterscheidt ab Sonntag (20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn) heraus und wollen die Moderation der Jubiläumsstaffel von "Wer stiehlt mir die Show?" an sich reißen.Karoline Herfurth: "Dinge, in denen Joko nicht so gut ist... verlieren? Das kann ich besser. Manchmal ist es ja eine Überraschung. Ich stehle Dir die Show!"Olli Dittrich: "Eine Show, bitte! Mit allem Drum und Dran: einer Band, Quizfragen, einfach her damit. Ich stehle Dir die Show!"Olli Schulz: "Ich weiß aus Erfahrung, was man für diese Show braucht: Intelligenz, gutes Aussehen, Schlagfertigkeit. Man braucht mich! Ich stehle Dir die Show!"Joko Winterscheidt: "Ich freue mich sehr, dass sich mit Karoline Herfurth, Olli Dittrich und Olli Schulz wieder ein paar intellektuelle Leichtgewichte von ihren Freunden haben in die Show quasseln lassen. Das könnte dieses Mal mein erster Durchmarsch in der 'Wer stiehlt mir die Show?'-Geschichte werden."Eine Zuschauerin oder ein Zuschauer spielt als unberechenbare Wildcard ebenfalls um den einzigartigen Gewinn der erfolgreichen ProSieben-Show.So funktioniert "Wer stiehlt mir die Show?"Die Quiz-Kategorien und das Halbfinale sind unterteilt in drei Gewinnstufen. Jokos Herausforderinnen und Herausforderer versuchen hier zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss eine Kandidatin oder ein Kandidat die Show verlassen. Im Halbfinale kommt es zu einem direkten Duell zwischen den beiden verbliebenen Kandidat:innen, nur eine oder einer zieht ins Finale ein und spielt dort gegen Joko. Die Siegerin oder der Sieger gewinnt im wahrsten Sinne des Wortes die Show und darf "Wer stiehlt mir die Show?" in der nächsten Folge nach den eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Joko kämpft dann als Kandidat darum, seine eigene Sendung zurückzugewinnen. Die Finalrunde wird moderiert von Katrin Bauerfeind."Wer stiehlt mir die Show?" - sechs Folgen der Jubiläumsstaffel immer sonntags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos streamen auf JoynHashtag zur Show: WSMDSPressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6139652