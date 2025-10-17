Die Stadtwerke Münster haben mit dem Bau einer Agri-PV-Anlage begonnen. Der Solarstrom wird über einen Direktanschluss an die Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle FFB geliefert. In Münster-Amelsbüren haben die Stadtwerke Münster mit dem Bau einer Agri-Photovoltaikanlage begonnen. Sie soll künftig auf 13,2 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche Sonnenstrom für die Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle FFB erzeugen. Der Agri-Solarpark entsteht auf zwei Flächen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver