Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Commerzbank AG (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) hat eine Unternehmensanleihe (ISIN XS3205730503/ WKN CZ457L) mit einem Volumen von 400 Millionen Britischen Pfund aufgelegt, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe starte mit einem festen Zinssatz von 5,000%. Laut Produktbeschreibung sei später ein Wechsel auf eine variable Verzinsung vorgesehen. Das erste Kupondatum sei am 15. Oktober 2026. Die Laufzeit ende am 15. Oktober 2031, eine Kündigungsoption bestehe zum 15. Oktober 2030. Der aktuelle Kurs liege bei 99,96%, was einer Rendite von 5,008% entspreche (Stand: 15. Oktober 2025). Die Mindestanlage betrage 100.000 Britische Pfund. Die Anleihe sei mit einem Baa1-Rating von Moody's bewertet. (News vom 16.10.2025) (17.10.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
