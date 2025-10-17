Lausanne - ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT), ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs), gab bekannt, dass es Wertpapierkaufverträge über den Verkauf seiner Aktien an bestimmte institutionelle Investoren im Rahmen einer privaten Finanzierung öffentlicher Aktien ("PIPE") in Höhe von 60,0 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. Im Rahmen der PIPE verkauft ADC Therapeutics 11,3 Millionen Stammaktien zu einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab