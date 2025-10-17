mwb research veranstaltete ein gut besuchtes Roundtable-Gespräch mit TIN INN-CEO Nico Sauerland, das die einzigartige "Blue Ocean"-Strategie des Unternehmens hervorhob, welche auf unterversorgte mittelgroße Städte in Deutschland abzielt. Mit einem vertikal integrierten, modularen Hotelkonzept auf Basis von Schiffscontainern erzielt TIN INN bereits im kleinen Maßstab hohe Profitabilität - die Hotels erreichen den Break-even innerhalb von zwei Monaten und erwirtschaften EBITDA-Margen von über 30 %. Die Kennzahlen des ersten Halbjahres 2025 bestätigen die solide Entwicklung bei einer Auslastung von 72 %. Der Expansionskurs bleibt dynamisch: Aktuell sind 7 Hotels in Betrieb, 5 im Bau und über 20 in Planung - mit dem Ziel, bis 2028 mehr als 50 Standorte zu erreichen. Kapital bleibt der Hauptengpass, weshalb das Management derzeit eine Anleihe-Emission prüft. Bei bestätigter Prognose (FY25E Output 14 Mio. EUR; EBITDA 4,1 Mio. EUR) senken wir die Risikoprämie, erhöhen unser Kursziel auf 12,25 EUR (alt: 10,70 EUR) und bestätigen unsere HALTEN-Einschätzung. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung ist hier abrufbar: https://research-hub.de/events/video/2025-10-16-15-00/TIW-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tin-inn-holding-ag





