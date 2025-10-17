Bei der Aktie von Super Micro Computer stellt sich die Frage, ob hier gewaltiges Potenzial besteht oder hohe Verluste drohen. Seit Jahresanfang bewegt sie sich in einer sehr breiten Range von 28 bis 55 €. Seit September befindet sie sich im Aufwärtstrend und steht am Freitag aktuell bei 44 €. Wie sind die weiteren Aussichten? Vorwürfe führten zum Crash Für den Kurssturz 2024 waren hauptsächlich der Vorwurf von Hindenburg Research wegen Bilanzmanipulationen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de