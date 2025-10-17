Laut einer Marktanalyse des Großhändlers EWS ist der Photovoltaik-Markt im privaten und mittelständischen Bereich eingebrochen. Die Bedingungen für Kaufinteressierte waren lange nicht so günstig wie jetzt. Die Systempreise sind niedrig und die Kapazitäten im Handwerk sind vorhanden. Der Photovoltaik-Großhändler EWS hat die Photovoltaik-Zubauzahlen für das dritte Quartal unter die Lupe genommen. In Summe war der Photovoltaik-Markt von Juli bis September 2025 etwa gleich groß wie in den gleichen Zeiträumen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver