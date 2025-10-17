Die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie feiert ihren 50. Geburtstag - in einer Zeit, in der ihr Anliegen, nämlich "die Transformation hin zu einer Energieversorgung mit 100 Prozent erneuerbaren Energien", wieder einmal unter politischem Druck steht und die Branche sich mit Marktumbrüchen herumschlagen muss. Grund zum Feiern gibt es aber trotzdem, erklärt Jörg Sutter, Photovoltaik-Experte bei der DGS, im Interview mit pv magazine. "Wir hoffen auf Vernunft", sagt DGS-Experte Jörg Sutter. Foto: DGS Zuerst einmal herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum! Der 17. Oktober ist zwar der offizielle Festtag, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland