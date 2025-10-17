Der DAX notiert am späten Freitagvormittag deutlich im Minus. Nur drei Werte können Zugewinne verzeichnen. Neben der Aktie von Continental, die mit gut sieben Prozent Plus der absolute Top-Performer des Tages ist, können auch Beiersdorf und Fresenius leichte Gewinne verbuchen. Fresenius profitiert dabei nicht zuletzt von einem positiven Analystenkommentar.David Adlington, Analyst bei der US-Bank JPMorgan, bezeichnete die Sorgen der Investoren hinsichtlich der Kliniktochter Helios als überzogen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär