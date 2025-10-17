Ein neues Tool kann qualitativ berechnen, welchen Einfluss der Klimawandel auf den Ertrag von Windparks hat. Auf Kundenwunsch kann Geo-Net auch quantitative Auswirkungen ermitteln und standortspezifische Ertragsprognosen mit verschiedenen Klima-Szenarien durchführen. Die Geo-Net Umweltconsulting GmbH bietet Kunden einen kostenlosen Erstcheck zur Untersuchung des Einflusses des Klimawandels auf den Ertrag ihrer Windparks an. Die Climate Change Signal Database WebGIS-Anwendung umfasst eine Untersuchung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver