PTA-News: UBM Development AG: Erfolgreicher Umtausch von zwei UBM-Anleihen mit einer Umtauschquote von insgesamt 45 %

UBM Development AG: Erfolgreicher Umtausch von zwei UBM-Anleihen mit einer Umtauschquote von insgesamt 45 %

Wien (pta000/17.10.2025/12:00 UTC+2)

• Rund EUR 121 Mio. der beiden UBM-Anleihen 2019-2025 und 2021-2026 in die aktuellen grünen UBM-Anleihen umgetauscht • Zeichnungsfrist für das Barzeichnungsangebot des neuen 6,75% UBM Green Bond 2025-2030 beginnt am Montag, den

20.10.2025 (AT0000A3PGY9) - vorzeitige Schließung möglich • Preis wird mit 100% festgelegt

Wien, 17.10.2025 - Am 16. Oktober 2025 endete das zweite Umtauschangebot für die UBM-Anleihe 2019-2025 mit einem ursprünglichen Volumen von EUR 120 Mio. und für die UBM-Anleihe 2021-2026 mit ursprünglich EUR 150 Mio. Nachdem im Oktober 2024 bereits EUR 74 Mio. dieser beiden Anleihen getauscht und damit verlängert wurden, waren es im aktuellen Angebot EUR 48 Mio. Insgesamt wurden damit rund EUR 121 Mio. vom ursprünglichen Anleihevolumen von EUR 270 Mio. getauscht. Das entspricht einer beachtlichen Umtauschquote von 45 %, die am oberen Ende der historisch bislang erzielten Quoten liegt.

Am Montag, den 20.10.2025 beginnt die Barzeichnungsfrist des neuen 6,75% UBM Green Bond 2025-2030 (AT0000A3PGY9) mit einer Laufzeit von fünf Jahren.

Dem Barzeichnungsangebot ist ein Angebot an die Inhaber der UBM-Anleihe 2019-2025 und die Inhaber der UBM-Anleihe 2021-2026 zum Umtausch dieser UBM-Anleihen in den neuen fünfjährigen UBM Green Bond 2025 vorangegangen, das im zweiten Umtausch von jeweils rund einem Viertel der Inhaber angenommen wurde. Dies entspricht beim aktuellen Umtausch einem Gesamtnennbetrag von exakt EUR 47,67 Mio. Die Umtauschfrist lief bis 16. Oktober 2025.

Der Re-Offer Kurs wurde von der Emittentin in Abstimmung mit den Joint Lead Managern mit 100,00% festgelegt.

Interessierte Anleger können den 6,75% UBM Green Bond 2025-2030 voraussichtlich in der Zeit vom 20. Oktober bis 24. Oktober 2025 zeichnen, wobei eine vorzeitige Schließung des Angebots möglich ist und ein vorzeitiges Ende der Barzeichnungsfrist daher vorbehalten bleibt. Der UBM Green Bond 2025 wird in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten. Geplanter Valutatag ist der 30. Oktober 2025. Die Notierung des UBM Green Bond 2025 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse und dessen Einbeziehung in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist beabsichtigt.

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green und Smart Building in Metropolregionen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.

Disclaimer Dieses Dokument ist Werbung im Sinn der Verordnung (EU) 2017/1129 ("Prospektverordnung") und der Delegierten Verordnung (EU) 2019/979, in der jeweils geltenden Fassung, und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der UBM Development AG ("Emittentin") dar und sind nicht in diesem Sinn auszulegen. Die hierin enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb von Österreich, Deutschland und Luxemburg verbreitet werden und sind insbesondere nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe, direkt oder indirekt, in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland bestimmt. Dieses Dokument (und die hierin enthaltenen Informationen) enthalten oder begründen insbesondere kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf oder keine Aufforderung zu einem Angebot für den Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland oder in anderen Ländern, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten ist. Prospektpflichtige Angebote von Teilschuldverschreibungen des UBM Green Bonds 2025 erfolgen ausschließlich in Österreich, Deutschland und Luxemburg ("Angebot") an dort ansässige Anleger auf Grundlage eines gemäß der Prospektverordnung erstellten Wertpapierprospekts (einschließlich allfälliger Nachträge und Ergänzungsblätter), der von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) am 29.09.2025 gebilligt, in der vorgesehenen Weise veröffentlicht und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Bundesrepublik Deutschland sowie der Commission de Surveillance du Secteur Financier im Großherzogtum Luxemburg notifiziert wurde (zusammen der "Prospekt"). Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Teilschuldverschreibungen des UBM Green Bonds 2025 zu verstehen. Der Prospekt ist nach seiner Billigung, in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin, unter www.ubm-development.com, Submenü "investor relations.", Unterpunkt "anleihen.", veröffentlicht worden und ist am Sitz der Emittentin, Laaer-Berg-Straße 43, 1100 Wien, kostenlos erhältlich. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich, die Angaben dieser Veröffentlichung sind unverbindlich. Anleger sollten sich daher vor ihrer Anlageentscheidung mit dem Inhalt des Prospekts vertraut machen, insbesondere mit den Hinweisen auf Risiken, Steuern und Interessenkonflikte, und sich persönlich unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation eingehend professionell beraten lassen. Anleger werden daher darauf hingewiesen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Teilschuldverschreibungen des UBM Green Bonds 2025 zu investieren, vollends zu verstehen. Eine Veranlagung in Wertpapiere unterliegt Risiken. Anleger tragen das Bonitätsrisiko der Emittentin. Im Insolvenz- und/oder Liquidationsfall der Emittentin können auf Zinsen und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein; auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen möglich.

Aussender: UBM Development AG Laaer-Berg-Straße 43 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Christoph Rainer Tel.: +43 664 80 1873 200 E-Mail: investor.relations@ubm-development.com Website: www.ubm-development.com ISIN(s): AT0000815402 (Aktie) AT0000A2AX04 (Anleihe) AT0000A2QS11 (Anleihe) AT0000A35FE2 (Anleihe) AT0000A3FFK1 (Anleihe) AT0000A3K955 (Anleihe) XS2355161956 (Anleihe) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt (Scale)

