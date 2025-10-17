Der aktuelle Bericht des PVPS-Programms der Internationalen Energieagentur IEA zeigt: 2024 war erneut ein Rekordjahr. Weltweit lag der Zubau zwischen 553 und 601 Gigawatt Photovoltaik-Leistung. Technologisch setzte sich der Wandel fort: n-type-Wafer und Topcon-Zellen gewinnen deutlich an Bedeutung. China bleibt der dominierende Produktionsstandort, wobei weiterhin massive Überkapazitäten bestehen. von pv magazine Global Weltweit sind im Jahr 2024 zwischen 553 und 601 Gigawatt an neuer Photovoltaik-Leistung installiert worden, womit die kumulierte Gesamtleistung auf über 2260 Gigawatt anstieg. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
