Die Darmstädter Merck KGaA ist im Zollstreit mit der Trump-Regierung ein Deal gelungen: Der Konzern darf seine US-Produkte künftig zollfrei liefern - im Gegenzug senkt die Tochter EMD Serono drastisch die Preise für Kinderwunschbehandlungen. Millionen Amerikanerinnen könnten so ab 2026 deutlich günstiger zur ersehnten Schwangerschaft kommen.Merck hat im Streit um US-Zölle auf Arzneimittel eine Vereinbarung mit der Trump-Regierung getroffen. Die US-Tochter EMD Serono wird künftig Behandlungen zur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär