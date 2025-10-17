ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Umsatzzahlen zum dritten Jahresviertel von 280 auf 291 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Brillenkonzern habe die beste Quartalsleistung aller Zeiten hingelegt, schrieb Robert Krankowski in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Resultate zeugten von der anhaltenden Transformation des Konzerns und markierten eventuell erst den Anfang einer noch besseren Entwicklung in der Zukunft./rob/la/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 12:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

FR0000121667