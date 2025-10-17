Zürich - Der Schweizer Franken hat am Freitagvormittag gegenüber dem US-Dollar und dem Euro weiter zugelegt. Händler verweisen auf Probleme im US-Bankensektor. Der Franken profitiere dabei von seinem Ruf als sicherer Hafen, heisst es am Markt. Der US-Dollar notiert aktuell bei 0,7893 Franken. Am Vorabend wurde der Greenback noch klar über 79 Rappen gehandelt. Auch der Euro hat sich zum Franken abgeschwächt, nämlich auf 0,9237 von 0,9256 am Morgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
