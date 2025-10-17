Die Aktie von Sartorius präsentiert sich auch zum Wochenschluss stark. Nachdem sie bereits am Donnerstag als Tagesgewinner im MDAX aus dem Handel gegangen ist, gehört sie auch am heutigen Freitag zu den größten Gewinnern im Index der mittelgroßen Unternehmen. Nur Porsche entwickelt sich heute noch stärker. Rückenwind erhält das Papier dabei von positiven Analystenkommentaren.Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Donnerstag haben sich mehrere Analysten positiv zu Sartorius geäußert. Auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär