Sartorius sieht sich zunehmendem strukturellen Druck durch die US-amerikanische "America First"-Agenda ausgesetzt, die darauf abzielt, die pharmazeutische Produktion zurückzuführen und die Arzneimittelpreise drastisch zu senken. Diese Politiken könnten die Wettbewerbsposition des Unternehmens erodieren, da die Nachfrage vermehrt nach Nordamerika tendiert, während eine reduzierte Auslagerung nach Asien ein indirektes Risiko mit sich bringt. Obwohl die kurzfristige Investitionstätigkeit in den USA Unterstützung bieten kann, bleibt das globale pharmazeutische Investitionsvolumen (Capex) schwach, insbesondere im Bereich Laborprodukte und -dienstleistungen. Margendruck, Deglobalisierung und eine begrenzte Nachfrageerholung vor dem Geschäftsjahr 2027 beeinträchtigen die Sichtbarkeit. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 85x 25E und 64x 26E bleibt die Bewertung im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche anspruchsvoll (KGV 26E von 23x). Das auf DCF basierende Kursziel bleibt bei 175,00 EUR, die Bewertung lautet VERKAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/sartorius-ag





© 2025 mwb research