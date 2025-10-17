NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Preis von Abnehmpräparaten auf "Outperform" mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen belassen. Trump hatte gesagt, der Preis für eine Monatsration von Ozempic von Novo Nordisk dürfte von derzeit 1.000 auf 150 Dollar fallen. Diese Nachricht sei für die Stimmung nicht positiv und dürfte die kurzfristigen Konsensprognosen belasten, schrieb Florent Cespedes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings glaube er, dass sich dadurch dieser Markt für neue Patienten öffnen dürfte./rob/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



