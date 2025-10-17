Die 685 in der Fassade integrierten Solarmodule haben eine Leistung von 260 Kilowatt. An sonnenreichen Tagen erzeugen sie gemeinsam mit zwei Dachanlagen vor Ort mehr Strom, als für den Betrieb der U-Bahnstation benötigt wird. Die Wiener Linien, Betreiber der U-Bahn in der österreichischen Hauptstadt, hat ein neues Vorzeigeprojekt. In der Glasfassade des Gebäudes an der Station Floridsdorf sind 685 Solarmodule integriert. Sie haben eine Gesamtleistung von 260 Kilowatt und der Testbetrieb läuft seit Juni, wie Wiener Linien mitteilte. Dazu kommen noch zwei Dachanlagen auf der Station und dem benachbarten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland