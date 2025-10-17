Continental-Aktie steigt an DAX®-Spitze



Grund dafür sind die vorläufig gemeldeten Zahlen für das dritte Quartal.



Continental verzeichnet dank eines starken Winterreifengeschäfts und höherer Preise einen überraschend hohen Gewinn. Nach vorläufigen Zahlen liegt die bereinigte Gewinnmarge des Konzerns bei etwa 11,4 Prozent. Der Konzernumsatz beträgt rund 5 Milliarden Euro.



Die Aktie stieg heute um über 8 Prozent und setzte damit ihre Erholung fort. Seit Jahresbeginn stieg der Kurs um fast 20 Prozent. Das Autogeschäft wurde Mitte September dieses Jahres unter dem Namen Aumovio an die Börse gebracht. Andere Geschäftsbereiche wurden verkauft. Continental wird in Zukunft wieder ausschließlich Reifen herstellen. Im Gegensatz dazu musste Konkurrent Michelin seinen Ausblick aufgrund von schwachen Geschäften in Nordamerika senken und leidet unter US-Strafzöllen.









