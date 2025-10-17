Das Wasserstoffwerk Wensickendorf soll ab 2026 die Heidekrautbahn zwischen Barnim und Berlin versorgen. Die Elektrolyse mit 4 Megawatt Leistung erzeugt grünen Wasserstoff aus Windenergie und Photovoltaik direkt vor Ort. In Wensickendorf in brandenburgischen Landkreis Oberhavel hat der Spatenstich für ein Wasserstoffwerk stattgefunden. Bauherr und Initiator dieses Projekts ist der Projektentwickler Enertrag. Mit dem Baustart in Wensickendorf schafft das Unternehmen die Grundlage für die regionale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
