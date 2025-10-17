Spannende Entwicklungen in den USA: Präsident Donald Trump hat am Donnerstag Maßnahmen zur Kostensenkung und zur Verbesserung des Zugangs zu In-vitro-Fertilisation (IVF) und hochwertiger Fertilitätsbehandlung angekündigt. Die Aktie der AKTIONÄR-Altempfehlung Vitrolife verzeichnet daraufhin einen Kurssprung von rund sechs Prozent an der Börse in Stockholm.Zu den Maßnahmen der US-Regierung gehört unter anderem die Schaffung einer neuen Leistungsoption für Fertilitätsleistungen. Dadurch erhalten Arbeitgeber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
