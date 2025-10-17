Der niederländische Energiespeicheranbieter sicherte sich das Wachstumskapital vom Pensionsfonds APG, um seine Expansionsbemühungen voranzutreiben. Erst vor wenigen Monaten kam ein 670-Megawattstunden-Portfolio mit baureifen Projekten im Osten Deutschlands hinzu. von ESS News Das Energiespeicherunternehmen Return Storage hat eine Vereinbarung mit APG bekannt gegeben, das im Auftrag des niederländischen Pensionsfonds ABP eine Investition in Höhe von 300 Millionen Euro zugesagt hat. Im Zuge der Investition erhalte APG eine Minderheitsbeteiligung an Return, teilten die Unternehmen am Freitag mit. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
