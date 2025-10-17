Baden-Baden - Der Rapper Kontra K steht mit "Augen träumen Herzen sehen" neu an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Auf Taylor Swifts Rekordstart vor einer Woche folgt damit nun der beste Start eines nationalen Acts des Jahres.



Hinter dem Rapper folgt Swifts "The Life Of A Showgirl" an zweiter Stelle. Die postum veröffentlichten Platte "Mut zur Liebe" der im März im Alter von 55 Jahren verstorbenen Rosenstolz-Sängerin mit dem Künstlernamen "AnNa R." erreicht Platz drei.



In den Single-Charts hält Taylor Swift ("The Fate Of Ophelia", eins) die fiktive "KPop Demon Hunters"-Girlgroup "Huntrix" und deren Sommerhit "Golden" (zwei), gesungen von Audrey Nuna, Ejae und Rei Ami, weiter in Schach. Außerdem ist Swift dank "Opalite" (drei), "Elizabeth Taylor" (fünf) und "Father Figure" (neun) drei weitere Male in der Top 10 vertreten.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.





© 2025 dts Nachrichtenagentur