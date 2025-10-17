Unternehmen aus Polen und Tschechien nutzen die wirtschaftliche Schwächephase und das Nachfolgeproblem im deutschen Mittelstand für gezielte Übernahmen. Während viele deutsche Inhaber altersbedingt vor dem Rückzug stehen, suchen osteuropäische Firmen den Einstieg in den größten Markt Europas.
Tschechische und polnische Mittelständler, die in den 1990er Jahren gegründet wurden, gelten heute als finanziell stark und expansionsbereit. Günstige Bewertungen und die demografische Entwicklung in Deutschland schaffen attraktive Kaufgelegenheiten. Laut Bundesbank stiegen tschechische Investitionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Tschechische und polnische Mittelständler, die in den 1990er Jahren gegründet wurden, gelten heute als finanziell stark und expansionsbereit. Günstige Bewertungen und die demografische Entwicklung in Deutschland schaffen attraktive Kaufgelegenheiten. Laut Bundesbank stiegen tschechische Investitionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Kapitalmarkt.blog