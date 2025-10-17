New York - An den New Yorker Börsen haben am Freitag die jüngsten Warnsignale im Bankensektor die Anleger nicht mehr allzu sehr verunsichert. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann im frühen Handel 0,50 Prozent auf 46.183 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,43 Prozent auf 24.763 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 verbuchte ein Plus von 0,35 Prozent auf 6.653 Punkte. Jüngst war die KI-Rally ins Stocken geraten, vor einer Woche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab