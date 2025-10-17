DJ Indische Indigo bestellt 30 Airbus A350-Flugzeuge fest
DOW JONES--Die indische Fluglinie Indigo hat 30 Airbus A350-Flugzeuge jetzt fest bestellt. Damit erhöht sich der A350-Auftragsbestand der Airline auf insgesamt 60 Flugzeuge, wie Airbus am Freitagnachmittag mitteilte. Finanzielle Einzelheiten zu dem Festauftrag nannte Airbus nicht.
Der Airbus A350 ist ein zweistrahliges Langstrecken-Großraumflugzeug. Das Verkehrsflugzeug hat den höchsten Anteil an Kohlenstofffaserverbundwerkstoffen in Rumpf- und Tragflächenstruktur. Indien gehört zu den am schnellsten wachsenden Luftverkehrsmärkten der Welt und verzeichnet einen starken Anstieg des internationalen Reiseverkehrs.
