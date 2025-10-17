© Foto: Dilara Irem Sancar - AnadoluOpenAI sorgt für Bewegung im KI-Markt: AMD und Broadcom profitieren, während Nvidia seine Dominanz verteidigt. Anleger erhalten neue Chancen.OpenAI zeigt mit seinen jüngsten Vereinbarungen mit AMD und Broadcom, wie groß das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz jenseits von Nvidia sein kann. Beide Deals heizen den Aktienmarkt an: Seit der Bekanntgabe stieg die AMD-Aktie um mehr als 42 Prozent. Am Montag verkündete Broadcom seine eigene Partnerschaft mit OpenAI, woraufhin die Aktien des Unternehmens innerhalb eines Tages um zehn Prozent stiegen - die stärkste Tagesperformance seit April. "OpenAI kann sich offensichtlich nicht nur auf Nvidia verlassen", kommentierte Eric Clark, …Den vollständigen Artikel lesen ...
