Auf der AI World Conference in Las Vegas hat das neu formierte Oracle-Management mit vielversprechenden Updates zur Geschäftsentwicklung aufwarten können. Am Tag darauf setzen bei der zuletzt stark gelaufenen Aktie allerdings Gewinnmitnahmen ein. Mit einem Minus von gut sieben Prozent übernimmt das Papier die rote Laterne im S&P 500.Auch eine Kurszielerhöhung von Jefferies kann das Papier des US-amerikanischen Cloud-Spezialisten nicht weiter antreiben. Nach der Konferenz in der viel zitierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär