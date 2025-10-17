Anzeige
Mehr »
Freitag, 17.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Europa rüstet Drohnenabwehr auf - und diese Aktie könnte die Technologie dazu liefern!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 858560 | ISIN: US5324571083 | Ticker-Symbol: LLY
Xetra
17.10.25 | 17:40
680,00 Euro
-3,93 % -27,80
Branche
Pharma
Aktienmarkt
S&P 500
S&P 100
1-Jahres-Chart
ELI LILLY AND COMPANY Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ELI LILLY AND COMPANY 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
687,40688,3023:00
687,00688,5022:00
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALLY FINANCIAL
ALLY FINANCIAL INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALLY FINANCIAL INC34,550+5,02 %
AMERICAN EXPRESS COMPANY297,35+7,54 %
ELI LILLY AND COMPANY680,00-3,93 %
FIFTH THIRD BANCORP35,185+1,88 %
NOVO NORDISK A/S46,810-2,56 %
ORACLE CORPORATION250,35-6,53 %
REGIONS FINANCIAL CORP19,600-2,00 %
TRUIST FINANCIAL CORPORATION36,425+3,70 %
WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION61,84+2,79 %
ZIONS BANCORPORATION NA42,310+5,27 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.