Washington - US-Präsident Donald Trump hat am Freitagabend den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus empfangen.



Trotz der Intensivierung der russischen Angriffe auf die Ukraine in den vergangenen Monaten zeigte sich Trump zuversichtlich, dass Russlands Präsident Wladimir Putin ein Kriegsende anstrebt. "Ich denke Präsident Putin will den Krieg beenden, ansonsten würde er nicht so reden", sagte Trump. "Ich habe gestern mit ihm zweieinhalb Stunden gesprochen. Wir haben sehr viele Details besprochen. Er will den Krieg beenden, Präsident Selenskyj will den Krieg beenden und jetzt müssen wir das durchziehen."



Der US-Präsident zeigte sich vor dem Treffen mit Putin in Ungarn optimistisch, dass die Fortschritte im Nahen Osten Rückenwind für die Ukraine-Verhandlungen bringen. Selenskyj erklärte, dass man sich zusammensetzen müsse und dass es zunächst zu einer Waffenruhe kommen müsse. "Wir wollen das - Putin will das nicht", sagte er.



Trump bestätigte, dass man über die Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörper sprechen werde. "Aber wir würden lieber keine Tomahawks brauchen", sagte er. Die USA würde die Waffen selbst benötigen. "Einer der Gründe, warum wir den Krieg beenden wollen, ist genau das."



Zur Frage, ob die Ukraine noch Gebiete zurückerobern könne, sagte Trump, man wisse es nicht. "Krieg ist eine interessante Sache. Krieg und Frieden, da weiß man nie genau, wie es läuft", so der US-Präsident.



Selenskyj bekräftigte, dass die Ukraine Sicherheitsgarantien benötige. "Das Allerwichtigste für die Menschen in der Ukraine, die jeden Tag angegriffen werden, ist es, dass wir wirklich nachdrückliche Sicherheitsgarantien bekommen", sagte er. "Das ist das wichtigste Dokument, weil die USA wirklich sehr stark sind."





