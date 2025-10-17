Highlights:

Das Kiniéro-Goldprojekt von Robex in Guinea verläuft weiterhin planmäßig und im Rahmen des Budgets für die erste Goldförderung im 4. Quartal 2025.

Das Kiniéro-Projekt bleibt mit 4.857.704 geleisteten Arbeitsstunden bis zum 30. September 2025 weiterhin ohne Unfälle mit Ausfallzeiten (LTI).

Die Minenerschließungsaktivitäten verlaufen planmäßig. Der Abbau wurde im Tag- und Nachtschichtbetrieb aufgenommen, wobei das Erz zum ROM-Pad (Run-of-Mine) transportiert wird.

Das Bohr- und Sprengunternehmen wurde zum Standort entsandt, wobei die erste Sprengung für diesen Monat geplant ist.

Der Bau der Tailings-Lagerstätte verläuft planmäßig.

Die am Standort errichteten Tanks sind zu 99?% fertiggestellt, lediglich die Lackierung steht noch aus.

Die ROM-Wand des Oxidbrechers und die verbleibenden Fundamente des Kraftwerks wurden Anfang Oktober gegossen.

Der Vertrag für die Betonarbeiten ist abgeschlossen und die Demobilisierung hat begonnen.

Alle für das Projekt benötigten Fertigungsmaterialien, Blechmaterialien, Stahlkonstruktionen, Rohrleitungen und Elektromaterialien sind am Standort eingetroffen.

Die SMP-Arbeiten (Stahlbau, Maschinenbau, Rohrleitungsbau) schreiten voran, wobei 50 % des Baustahls montiert/vormontiert sind.

Die Montage der Hauptkomponenten von SAG und Kugelmühle steht kurz vor dem Abschluss.

Der Bau des Kraftwerks verläuft planmäßig; Niederspannungs-Motorsteuerungszentren (LV MCCs) wurden geliefert und installiert.

Die Errichtung der Lagertanks verläuft planmäßig.





Abbildung 1: Luftaufnahme des Standorts Kiniéro mit Aufbereitungsanlage und Infrastruktur (12. Oktober 2025)

QUÉBEC, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische Goldproduzent und -entwickler Robex Resources Inc. ("Robex" oder das "Unternehmen") (ASX: RXR | TSX-V: RBX) gibt ein Update zum Baufortschritt seines Goldprojekts am Standort Kiniéro in Guinea, Westafrika, für den Monat Oktober 2025 bekannt. Robex ist auf dem besten Weg, im vierten Quartal des Kalenderjahres 2025 die erste Goldförderung in Kiniéro zu erzielen.

Abbildung 2: Ansicht des Mahlgebäudes mit fertiggestellter Tragdecke und Installation der Mühle (12. Oktober 2025)

Abbildung 3: Hebung der Stahlkonstruktion des Mühlengebäudes (13. Oktober 2025)

Abbildung 4: Tailings-Lagerstätte einschließlich Umfang der Auskleidung und Bau des Hauptdamms (12. Oktober 2025).

Abbildung 5: Errichtung der Modulträger für das Förderband der Halde (13. Oktober 2025)

Abbildung 6: Ansicht der Errichtung der CIL-Anlage mit Rohrgestell und Stahlkonstruktion auf den CIL-Tanks (12. Oktober 2025)

Matthew Wilcox, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von Robex, kommentierte: "Wir nähern uns dem Ende der Bauarbeiten in Kiniéro und erwarten die erste Goldförderung bis Ende des Kalenderjahres 2025. Wir freuen uns über die anhaltenden Bemühungen und das Engagement unserer Teams, dieses Projekt sicher und unter Einhaltung unserer Zeit- und Budgetvorgaben abzuschließen.

Der Abbau hat bereits begonnen, die Lieferung des Erzes zum ROM-Pad steht bevor, und in Kürze sollen auch die Bohr- und Sprengarbeiten beginnen. Die wichtigsten Komponenten der Aufbereitungsanlage haben Gestalt angenommen und stehen kurz vor der für nächsten Monat geplanten Inbetriebnahme.

Mit dem Abschluss der Bauarbeiten sehen wir weiterhin großartige Beispiele für Teamarbeit in den verschiedenen Bereichen des Projekts. Ich bin sehr stolz auf die bisherigen Erfolge in Kiniéro und auf die bevorstehenden Entwicklungen bei Robex in den nächsten Monaten, in denen wir die erste Goldförderung erzielen und die Produktion hochfahren werden."

Entwicklungsaktivitäten in Kiniéro

Die Bau- und Entwicklungsarbeiten in Kiniéro verlaufen weiterhin planmäßig.

Der Abbaubetrieb wurde im Tag- und Nachtschichtbetrieb aufgenommen, wobei 82.590 Tonnen Material, darunter 20.625 Tonnen Erz, abgebaut wurden. Weitere 10.000 Tonnen Erz wurden aus früheren Haldenbeständen auf das zentrale ROM-Pad umgeschlagen.

Das Betriebsbereitschaftsteam hat mit der Mobilisierung am Standort begonnen. Gemeinsam mit dem Inbetriebnahmeteam, das Anfang November mobilisiert werden soll, ist das Projekt gut aufgestellt, um im vierten Quartal des Kalenderjahres 2025 mit der Goldförderung zu beginnen.

Die Qualitätskontrollbohrungen schreiten weiter voran: In Sabali South wurden bereits 66.105 Bohrmeter durchgeführt, die den gesamten Startgrubenbereich abdecken. In Sabali North wurden weitere 16.070 Bohrmeter und in Mansounia 61.506 Bohrmeter durchgeführt. Die Ergebnisse der Qualitätskontrollbohrungen in Sabali South entsprachen weitgehend dem Mineralreservenmodell. Die Ergebnisse bestätigen die Robustheit des geologischen Modells und unterstützen die kurzfristige Minenplanung.

Die Betonarbeiten für die Aufbereitungsanlage und das Kraftwerk sind abgeschlossen. Der gesamte Baustahl, die Blechmaterialien, die Rohrleitungen und die Elektromaterialien sind nun am Standort eingetroffen. Die Aufbereitungsanlage wird sich im Zuge der beschleunigten Bauarbeiten rasch verändern.

Die Erdarbeiten für Brauchwasser- und Absetzbecken sind abgeschlossen und können ausgekleidet werden.

Die Montage der SAG-Mühle ist abgeschlossen, wobei die Mühle auf die Lager gesetzt und das Zahnkranzrad montiert wurde. Der nächste Schritt besteht in der Ausrichtung des Zahnkranzes, der Montage des Ritzels und der Antriebseinheit. Die Montage der Kugelmühle ist fast abgeschlossen, die Installation des Zahnkranzes erfolgt nächste Woche.

Die Primärzerkleinerung und Rückgewinnung sind mit der Installation von Stahlkonstruktionen und Blechmaterialien weit fortgeschritten. Die Stahlkonstruktion des Förderbandes wird vormontiert und aufgestellt.

Der Bau des Auslaugungskreislaufs schreitet schneller als geplant voran, wobei alle Gitter zwischen den Tanks installiert und fünf der sechs Rührwerke in Reihe A installiert sind. Die Installation der Kabel und Rohrleitungen ist für nächste Woche geplant.

Die Stahlbauarbeiten für die Elution, den Goldraum und die Reagenzien kommen ebenfalls gut voran.

Die Rohrfertigungswerkstatt am Standort wurde eingerichtet, wobei die Vorfertigung der Rohrleitungen bereits begonnen hat.

Das Elektroteam ist am Standort voll mobilisiert und hat bedeutende Fortschritte beim Kraftwerk, der Aufbereitungsanlage und der Hochspannungsverteilung innerhalb der Aufbereitungsanlage erzielt. Das Kraftwerk ist zu 45 % elektrisch fertiggestellt, wobei fast 30.000 Kabelmeter verlegt wurden. Die Niederspannungs-Motorsteuerungszentren (MCCs) sind am Standort eingetroffen und wurden in Position gebracht.

Der Bau des Kraftwerks schreitet gut voran, nachdem alle Zusatzausrüstungen geliefert und installiert wurden. Die Stahlkonstruktion des Mühlengebäudes ist fertiggestellt, die Auskleidung steht noch aus. Das Kraftwerk liegt im Zeitplan: Vier 4-MW-Motoren wurden bereits an den Standort geliefert, die Vorbereitung der Grundplatten hat begonnen, die Motoren sollen in den kommenden Wochen installiert und bis Mitte November mit Diesel betrieben werden. Die Elektroanlagen im Kontrollraum des Kraftwerks sind vollständig installiert und mit Strom versorgt, sodass die für nächste Woche geplante Inbetriebnahme von Kühlerlüftern, Pumpen und Kompressoren erfolgen kann.



Die Verlegung der Überlandrohrleitungen, einschließlich der Tailings-Pipeline und der Frischwasser-Pipeline, schreitet mit mehr als 15 km geschweißtem Rohr gut voran.

Der Bau der Tailings-Lagerstätte (TSF) schreitet gut voran: Der östliche Damm ist zu 76 % fertiggestellt, wobei 529.195 m3 Füllmaterial aufgeschüttet wurden. Das Auskleidungsteam ist wieder am Standort eingetroffen und hat in der vergangenen Woche weitere 78.650 m2 Auskleidung verbaut.

Abbildung 7: Fortschritt der Stahlkonstruktion des Vorbrechers (11. Oktober 2025)

Abbildung 8: Fortschritt der Stahlkonstruktion des Oxidbrechers (13. Oktober 2025)

Abbildung 9: Blick ins Innere der Rückgewinnungskammer (13. Oktober 2025)

Abbildung 10: Ansicht der Oberseite der Rückgewinnungskammer (11. Oktober 2025)

Abbildung 11

Abbildung 11: Kraftwerk mit errichtetem Mühlengebäude und fertiggestelltem Schaltraum (12. Oktober 2025)

Abbildung 12

Abbildung 12: Qualitätskontrollbohrungen in der Grube Sabali (12. Oktober 2025)

Abbildung 13

Abbildung 13: Verlegung von Überlandrohrleitungen (12. Oktober 2025)

Nächste Schritte

Weiterführung der SMP-Arbeiten für die Aufbereitungsanlage und das Kraftwerk.

Vollständige Montagearbeiten für das Mahlgebäude.

Fortsetzung der Installation der Elektro- und Messtechnik in mehreren Phasen, um die Schalträume für die Inbetriebnahme im November mit Strom versorgen zu können.

Abschluss der Installation von vier Motoren und Beginn der Inbetriebnahme sowie Betrieb mit Dieselkraftstoff bis Mitte November.

Fortsetzung der Erdarbeiten und Auskleidung der Tailings-Lagerstätte.

Vollständige Mobilisierung der Betriebs- , Betriebsbereitschafts- und Inbetriebnahmeteams. Abschluss der Einstellung von Bedienern und Beginn der Schulungsprogramme.

Fortsetzung der Minenerschließungsarbeiten und Steigerung des Abbaumaterials durch Lieferung von mehr Erz zum ROM-Pad.

Fortsetzung der Bohrungen zur Erzgehaltskontrolle in der Grube Sabali.



Robex ist weiterhin sehr gut positioniert, um den Bau des Projekts Kiniéro planmäßig voranzutreiben und im vierten Quartal 2025 mit der Goldproduktion zu beginnen.

